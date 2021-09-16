كورونا يصيب أزيد من 266 مليون شخص حول العالم

أصاب فيروس كورونا أزيد من 266 مليون شخص حول العالم، إلى غاية صبيحة اليوم، وتجاوز عدد الوفيات 4 ملايين شخص.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في آخر حصيلة لها، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 226 مليونا و356 ألفا و635 حالة.فيما بلغ إجمالي الوفيات 4 ملايين و659 ألف و398 حالة وفاة.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى من حيث عددالإصابات والوفيات بفيروس كورونا، بـ41.5 مليون إصابة، تليها الهند بـ33.3 مليون حالة.

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