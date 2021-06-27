“كورونا” يضرب روسيا بقوة.. أزيد من 20 ألف إصابة ومئات الوفيات في يوم واحد

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 20 ألفا و538 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. حيث تم تسجيل الإصابات الجديدة في 84 منطقة روسية من أصل 85.

وأشار البيان إلى تسجيل 599 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأوضح البيان أن 12 ألفا و728 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس. وفي سياق متصل، كشفت أحدث تعليمات التطعيم ضد كورونا في روسيا أنه يمكن للنساء الحوامل تلقي لقاح “سبوتنيك في”. الروسي المضاد للفيروس التاجي فقط عندما تفوق الفوائد التي تجنيها الأم المخاطر على الجنين.