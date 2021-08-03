كورونا يعود إلى مهده.. 7 إصابات محلية في ووهان

سجلت السلطات الصحية في ووهان، 7 حالات إصابة بفيروس كورونا، لأول مرة، بعد أكثر من عام من خلوها من الفيروس.

وأعلن المسؤولون في ووهان، أمس الإثنين، تسجيل 7 حالات إصابة ناجمة عن انتقال العدوى محليا بين عمال مهاجرين في المدينة، بعد عام على عدم تسجيل إصابات ووقف انتشار الوباء.

وقال لي تاو، المسؤول المحلي الكبير في ووهان خلال مؤتمر صحفي إن المدينة “بصدد إطلاق اختبارات الحمض النووي الشامل لجميع السكان على نحو سريع”.

وفرضت الصين إغلاقا طال ملايين السكان ومنعت التنقل الداخلي وأجرت فحوصا واسعة في الأيام القليلة الماضية، سعيا لوقف أكبر تفش للفيروس منذ أشهر.

وسجلت السلطات الصحية في الصين، 61 إصابة محلية بالفيروس، اليوم الثلاثاء، في وقت وصل به المتحور “دلتا” سريع العدوى إلى عشرات المدن.

وكانت ووهان، والتي يقطن بها 11 مليون نسمة، مهد فيروس كورونا والذي يعاني منه العالم حاليا، في أواخر عام 2019.