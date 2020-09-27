كورونا يكسر حاجز مليون وفاة في العالم

أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأحد، بأن عدد الوفيات الناجمة عن جائحة كورونا حول العالم كسر الحاجز المليون.

ويواصل فيروس كورونا الانتشار حول العالم وحصد المزيد من الضحايا وتسجيل معدل قياسي بالإصابات ببعض الدول العالم.

فيما شهدت دول أوروبية مظاهرات احتجاجا على إعادة فرض الإجراءات والقيود للحد من انتشار الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

وبلغت حالات الإصابة بكورونا حول العالم ما يزيد على الـ33 مليون إصابة، وتعافى من الفيروس 24 مليونا و440 ألف شخص.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات، تليها البرازيل ثم الهند والمكسيك ثم بريطانيا.