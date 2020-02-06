كورونا ينتشر في سفينة سياحية والركاب “في سجن”!

تم اكتشاف 10 حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، على متن سفينة سياحية قيد الحجر الصحي في ميناء ياباني.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، سيظل نحو 3700 شخص من ركاب السفينة، قيد الحجر الصحي لأسبوعين على الأقل.

ونقل ذات الموقع، عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن مئات السياح الأستراليين احتجزوا في السفينة معتبرين ذلك بـ”الحبس العائم” وطالبوا بإخراجهم فورا.

وأجبرت السلطات الركاب بالبقاء في مقصوراتهم، ومنعتهم من الخروج من السفينة لمدة أسبوعين، خوفا من حدوث عدوى جماعية.

وسجلت دولة اليابان، 45 حالة إصابة بهذا الفيروس الجديد المعدي، حتى الآن.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن إنتشار فيروس كورونا، أمر مقلق بشدة.

وأدى تفشي الفيروس الذي بدأ في الصين إلى إصابة أكثر من 28200 شخص ووفاة 564، وفق آخر الإحصائيات اليوم الخميس.