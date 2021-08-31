كورونا: 10 ولايات لم تسجل بها أي حالة وتراجع في عدد الوفيات

سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 506 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 29 شخصا خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 196.080 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 5269 حالة وفاة. بينما وفق ذات البيان فقد تماثلت 358 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 133.395 حالة. بينما يتواجد 35 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات 10 ولايات لم تسجل بها أي حالة. ووفق ذات البيان فقد سجلت 19 ولاية أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا إحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.