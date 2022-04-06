كورونا.. 6 إصابات جديدة واستقرار في عدد الوفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. فيما لم يتم تسجيل أية وفاة.

وقد أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. فيما لم يتم تسجيل أية وفاة واحدة.

هذا وتماثل 3 مرضى للشفاء خلال نفس الفترة. فيما يتواجد 4 مرضى بمصلحة العناية المركزة.

كما دعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

في حين، طالبت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن. وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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وأكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أن الوضعية الصحية الحالية الناجمة عن فيروس كوفيد-19 مطمئنة ومتحكم فيها على ضوء التراجع المحسوس والمسجل في عدد الإصابات.

ويأتي هذا على هامش ترأسه، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد إجتماعا بمدراء الصحة للولايات. وجرى ذلك بحضور الأمين العام للوزارة الأستاذ عبد الحق سايحي، رئيس الديوان إسماعيل بوشلاغم. بالإضافة إلى إطارات من الإدارة المركزية و أعضاء عن اللجنة العلمية لرصد و متابعة تفشي وباء كورونا.

وبعد الإستماع لعروض عدد من مدراء الصحة للولايات بخصوص بعض التوجيهات والتعليمات التي اسديت لهم والمتعلقة بإستئناف مختلف النشاطات بطريقة تدريجية. وكذا عدد من المشاريع التي تم مباشرتها، جدد وزير الصحة التأكيد على ضرورة التسريع في وتيرة إنجاز وتسليم المشاريع المتعلقة بإنشاء مراكز خاصة بالإستعجالات الطبية والجراحية لجميع التخصصات على غرار مركز واد تليلات بوهران. وكذا المركز الجاري إنجازه بولاية برج بوعريريج.