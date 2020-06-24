كوريا الجنوبية تستغني عن بطاقة “رخصة السياقة”

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، التخلي عن بطاقة “رخصة السياقة” وتعويضها بخدمة التحقق عبر الهواتف النقّالة.

وأكدت كوريا الجنوبية بأنها اتفقت نهائيا مع 3 شركات اتصالات في البلاد بالتعاون مع مصالح الشرطة لإطلاق خدمة التحقق من رخصة السياقة عبر تطبيق “باس” في الهاتف المحمول.

مضيفة بأن السائقين يستطيعون تجديد الرخص أو إعادة استصدارها باللغة الكورية والإنجليزية عبر 27 موقعا، حيث ستطبّق هذه الخدمة لمراقبة السائقين من طرف شرطة المرور وتأجير السيارات وغيرها.

وقد أدرجت في الخدمة الجديدة التي تعوّض وثائق رخص السياقة تقنيات المنع من التقاط الشاشة وتهيئة الرمز الشريطي ورمز الاستجابة السريعة لتقليل مخاطر الاستخدام غير القانوني لاسم آخر.

للإشارة، فإن كوريا الجنوبية استحدثت لمواطنيها أيضا الهوية الإلكترونية لإثبات السن القانوني وبدأ استعمالها منذ مدة.