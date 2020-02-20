كوريا الجنوبية تعزل 2.5 مليون شخص بمنطقة دايغو بسبب كورونا

ألزم عمدة مدينة دايغو جنوب غربي كوريا الجنوبية، سكان منطقته، بالتزام منازلهم خشية انتشار فيروس كورونا المستجد والمنتشر بكثرة في الصين.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن صحيفة “واشنطن بوست”، عزل سكان المدينة، والذين يبلغ عددهم 2.5 مليونا.

وكانت كوريا الجنوبية، قد أعنت اليوم الخميس، أول حالة وفاة لديها بفيروس “كورونا”، و22 إصابة جديدة.

وبذلك يرتفع العدد الكلي للأشخاص المصابين بهذا الفيروس في كوريا الجنوبية، إلى 104 شخص.

وأجلت كوريا الجنوبية، صباح اليوم، عددا من مواطنيها من سفينة “داموند برنسيس” السياحية، التي خضعت منذ أسبوعين للحجر الصحي باليابان، بسبب تفشي فيروس كورونا على متنها.