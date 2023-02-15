كوريا الجنوبية تقدم منحا دراسية للطلاب الجزائريين

أبلغت سفارة كوريا الجنوبية في الجزائر أن الموعد النهائي الأخير للتقدم لبرنامج المنح الدراسية لكوريا العالمية، لعام 2023. سيكون في 5 مارس 2023 على الساعة 4 مساءً.

وبرنامج GKS عبارة عن مجموعة من المنح الدراسية التي تقدمها الحكومة الكورية للطلاب الجزائريين. الراغبين في متابعة دراساتهم والماجستير والدكتوراه في أرقى المؤسسات في كوريا الجنوبية. وذلك على وجه الخصوص بهدف تعزيز التبادلات بين البلدين.

في المجموع ، تقدم كوريا الجنوبية خمسة أماكن للطلاب الجزائريين لمتابعة 3 سنوات من دراسات الماجستير. و 4 سنوات لطلاب الدكتوراه في مختلف التخصصات.

يجب على الطلاب المهتمين تقديم طلباتهم وجهًا لوجه في سفارة كوريا الجنوبية في الجزائر. من ناحية أخرى، فإن المرشحين الذين قدموا أكثر من مرة سيتم انتخابهم تلقائيًا.

بالإضافة إلى ذلك ، لزيادة فرصهم في الفوز بهذه المنحة، يُطلب من الطلاب الجزائريين تقديم ملف كامل. ويجب أن يكون الأخير باللغة الإنجليزية أو الكورية.

من ناحية أخرى، تحدد سفارة كوريا الجنوبية في الجزائر أنه سيتم رفض أي ملف أو ملف غير مكتمل. يتم تقديمه بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات.

بعد تقييم ملفات التطبيق، سيتم إبلاغ الطلاب المختارين عن طريق مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني. وهذا، على وجه الخصوص ، بعد ظهر يوم 16 مارس 2023. حيث ستتم دعوة هؤلاء المرشحين لإجراء مقابلة في 21 مارس 2023.