كوريا الجنوبية تُسجل أول حالتي وفاة بأوميكرون

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن تسجيل أول حالتي وفاة بسبب سلالة “أوميكرون” لفيروس كورونا.

وفي هذا السياق و بحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”، فقد تم فحص جثتي المتوفيين. وكلاهما في التسعينيات من العمر، وأثبت إصابتهما بسلالة “أوميكرون”.

بالمقابل تم تسجيل 3129 إصابة جديدة بكوفيد في البلاد بينها و1015 حالة حرجة.

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BTS.. كورونا تخترق الفرقة الأكثر شهرة في العالم

أعلنت الشركة المنتجة لأعمال فرقة البوب الكورية الجنوبية “بي تي إس”، “BTS” أن 3 من أعضائها مصابون بفيروس كورونا. كما جاءت نتائج الفحوص التي أجريت لهم لدى عودتهم من الولايات المتحدة إيجابية.

وأقامت فرقة “BTS” حفلات على المسرح بحضور الجمهور للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا. كما أشارت شركة الإنتاج “بيغ هيت ميوزيك” إلى أن التحاليل التي أجريت لمغني الراب “آر إم” والمغني “جين”، جاءت إيجابية.

وأفادت «بيغ هيت ميوزيك» في اليوم السابق أن عضواً آخر في الفرقة التي تضم سبعة أفراد هو شوغا «يعتني بنفسه في منزله. بعدما بين الفحص الذي أجري له إصابته بالفيروس. كما أوضحت الشركة أن «آر إم» وشوغا لا يعانيان أي عوارض. في حين سجلت لدى “جين” حمى خفيفة. مذكرة بأن الثلاثة ملقحون بالكامل.

وأقامت فرقة “BTS” الكورية الجنوبية من نهاية نوفمبر إلى مطلع ديسمبر سلسلة حفلات في لوس أنجليس (الولايات المتحدة). وهي الأولى لها حضورياً على خشبة المسرح منذ بداية الجائحة. كما كان الفنانون في إجازة منذ ذلك الحين.

في حين عاد الأعضاء الثلاثة لـ”BTS” المصابون إلى كوريا الجنوبية في تواريخ مختلفة. ولم يكن لأي منهم أي تواصل مع الأعضاء الآخرين في منذ عودتهم إلى كوريا الجنوبية. وتلقى «آر إم» وشوغا نتيجتي فحصيهما الإيجابيتين فيما كانا لا يزالان يلتزمان الحجر الصحي منذ عودتهما.

وكانت فرقة “بي تي إس” احتلت عام 2020 المركز الأول بـ”بيلبورد هوت 100″ الأمريكي للأغنيات الأكثر شعبية بأغنيتها المنفردة “داينمايت”. وأصبحت “BTS” بذلك أول فرقة كورية جنوبية تتصدر هذا التصنيف.

وتواجه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، زيادة في أعداد الإصابات في إطار التفشي العالمي للمتحورة الشديدة العدوى أوميكرون.