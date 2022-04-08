كوريا الجنوبية تُسجّل أكثر من 205 ألاف إصابة بكورونا
سجّلت كوريا الجنوبية أكثر من 205 ألاف اصابة جديدة بكورونا و 373 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.
وفي هذا السياق، أعلنت السلطات الصحية في البلاد عن تسجيل 205 ألاف و 333 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 14 مليوناً و983 ألفاً و694 حالة.
كما سجّلت البلاد 373 وفاة إضافية، لتصل حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 18 ألفاً و754 وفاة.
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كوريا الجنوبية تُسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا
أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل أكثر من 600 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، في رقم قياسي جديد.
وفي هذا السياق سجلت السلطات الصحية في البلاد، 621 الف و 328 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 8.250.592 إصابة.
كما تضاعفت حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن الإصابة بالفيروس لتصل إلى رقم قياسي بلغ 429، ليبلغ الإجمالي 11481.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عما إذا كانت ستواصل فرض قيود التباعد الاجتماعي الحالية أم ستخفف الإجراءات. حاليا، يُسمح بعمل المرافق حتى الساعة 11 مساء، وتم تحديد سقف التجمعات الخاصة عند 6 أشخاص.
عالم روسي يشكّك في خطورة متحور ХЕ لفيروس كورونا
كما إستبعد كامل حافظوف أخصائي الوبائيات في هيئة روس بوتريب نادزور “الرقابة الروسية على حقوق المستهلكين”، أن تكون لدى متغير XE الجديد لكورونا خواص خارقة قادرة على إثارة إندلاع الوباء.
وجاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به الأربعاء 6 أفريل لوكالة “نوفوستي” الروسية. خاصة وأن متغير XE اكتشف مؤخرا في بريطانيا.
وقال، حافظوف إن العلماء قد تعرفوا على 3 أفرع مختلفة لمتغير فيروس كورونا، وهي XD و XE و XF. فيما يعتبر متغيرا XD و XF خلطا بين متحور “دلتا” ونوع فرعي لأوميكرون BA.1.
أما متغير XE فإنه عبارة عن جمع بين أوميكرون الخفي ونوع فرعي لأوميكرون BA.1 وBA.2. وحسب الأخصائي الروسي فإن الدراسات التي أجراها العلماء البريطانيون تدل على سلالة XE قد تكون أكثر عدوى بنسبة 10 بالمائة تقريبا. مقارنة بمتحور BA.2 الذي كان بدوره أكثر عدوى أثناء الوباء. إلا أن عدد المصابين بمتغير XE لفيروس كورونا قليل للغاية.