كوريا الشمالية ترد على واشنطن بقوة

قالت الخارجية الكورية الشمالية أن التهديدات الأمريكية بشن حرب ضد بيونغيانغ تجعل مسألة اندلاعها في شبه الجزيرة الكورية “حقيقة مؤكدة”.

وأكد متحدث باسم الوزارة مساء أمس الأربعاء “السؤال المتبقي الآن هو: متى ستندلع الحرب؟”

وأضاف أن بلده لا تتمنى نشوب حرب، لكن لا يمكن الإختباء منها على جعل الولايات المتحدة تدفع الثمن غاليا.

ويذكر أن الولايات المتحدة تجري تدريبا جويا مشتركا واسع النطاق مع كوريا الجنوبية يتضمن تحليق قاذفات استراتيجية فوق شبه الجزيرة.

وحذرت كوريا الشمالية من أن التدريبات من شأنها دفع شبه الجزيرة الكورية إلى “حافة حرب نووية”.