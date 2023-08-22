كوريتيبا البرازيلي يقدم اعتذارا رسميا للشعب الجزائري

قدم نادي كوريتيبا البرازيلي، اعتذارا رسميا للجزائر حكومة وشعبا، بعد الخطأ غير المقصود، الذي سقطت فيه إدارة الفريق، لدى اعلانها عن ضمها الدولي الجزائري إسلام سليماني.

وكان الفريق البرازيلي، قد نشر أول أمس الأحد، صورة لخريطة الجزائر تحمل ألوان النادي، مبتورة من بعض المناطق، عن غير قصد، تعلن من خلالها التعاقد مع سليماني.

لتتدارك إدارة كوريتيبا الأمر، وأعادت نشر صورة كاملة لخريطة الجزائر، وأرفقتها في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” باعتذار رسمي، قالت فيه: “نتأسف بشدة على الخطأ المرتكب أمس، بنشرنا صورة غير كاملة لخريطة الجزائر عبر صفحتنا”.

وأضاف الفريق البرازيلي: “نؤكد احترامنا الكبير للبلد وشعبه وتاريخيه، ونعتذر منه بشدة.. نؤكد أيضا أن الغرض من النشر التأكيد على هذا الشعور”.