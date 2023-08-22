كوريتيبا يباشر ترتيبات تقديم سليماني

باشر نادي كوريتيبا البرازيلي، تحضيراته لتقديم لاعبه الدولي الجزائري، إسلام سليماني، المنتظر حلوله بالبرازيل، قبل نهاية الأسبوع الجاري.

ونشر النادي البرازيلي، على حسابه الرسمي عبر “تويتر” اليوم الثلاثاء، فيديو من ملعب “أرينا دي بايكسادا” الخاص بالفريق، يظهر دمية النادي المعروفة باسم “Vovô Coxa” وهي تقوم بتجهيز أرضية الميدان.

وأرفق كوريتيبا، الفيديو بتعليق قال فيه: “بينما ننتظر موعد وصول سليماني، يعمل “الجد كوكسا” بالفعل على الاستعدادات.”

كما ظهر في الفيديو، عمل الجزائر، في أعلى مدرجات معقل نادي كوريتيبا.