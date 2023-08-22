كوريتيبا يعلن موعد قدوم سليماني ويحذّر من إحضار “الألعاب النارية”

أعلنت إدارة نادي كوريتيبا البرازيلي، مساء اليوم الثلاثاء، رسميا عن موعد قدوم لاعبها الدولي الجزائري الجديد، إسلام سليماني.

وأكد الفريق البرازيلي، بأن مهاجم الخضر، سيصل إلى كوريتيبا، غدا الأربعاء، على الساعة الـ 10:40 صباحا.

وأضاف في منشور على صفحة النادي عبر “فيسبوك”: “الجد كوكسا جاهز بالفعل لوصول أعظم هداف في تاريخ المنتخب الجزائري وأنت؟!”

كما أوضح كوريتيبا، بأنه ينتظر حضور جماهيري غفير لأنصاره بمطار باكاتشيري، من أجل استقبال “السوبر سليم”.

مبرزة بأنه لا يسمح بإحضار أي نوع من الألعاب النارية، فيما رحبت باحضار الطبول.