كورينتين مارتينز: “حققنا التأهل إلى دور المجموعات رغم كل العقبات التي اعترضت طريقنا”
ثمّن مدرب شباب بلوزداد، كورينتين مارتينز، تأهل فريقه إلى دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.
وذلك بعد الفوز أمام نادي الجمارك البوركينابي، بركلات الترجيح، بنتيجة 5 مقابل 3. بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل هدف في كل شبكة.
وصرح المدرب، كورينتين مارتينز، بعد نهاية المواجهة، خلال الندوة الصحفية بقاعة المحاضرات بملعب ميلود هدفي: “حققنا التأهل إلى دور المجموعات رغم الإصابات التي عانى منها الفريق، بغياب صانع الألعاب، سالمي، وعودة المهاجم محيوص مؤخرا من إصابة”.
وأضاف المتحدث: “بذلنا مجهودات كبيرة في الشوط الأول، وخلقنا العديد من الفرص السانحة للتسجيل”.
وتابع : “في الشوط الثاني وجدنا صعوبات في إخراج الكرة، خاصة بعد طرد المدافع كداد، حيث واجهنا منافسا قويا، بدنيا وفنيا”.
وأوضح مدرب الشباب: “سنعمل جاهدين على تصحيح الأخطاء، في المواعيد القادمة، تحسبا لبقية الموسم”.