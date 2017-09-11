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كوسوفو: تعيين راموش هاراديناج رئيسا للحكومة

أخبار العالم
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كوسوفو: تعيين راموش هاراديناج رئيسا للحكومة
بقلم عطار براهيم

 وافق برلمان كوسوفو، أمس الأحد، على تعيين راموش  هاراديناج رئيسا للحكومة.

 

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وذكرت شبكة  “فوكس نيوز ” الإخبارية الأمريكية، أنّ هاراديناج، زعيم إئتلاف يمين الوسط  المكون من 3 أحزاب، حصل على تأييد 61 صوتا مقابل إمتناع عضو واحد، فيما قاطعت أحزاب المعارضة التصويت داخل البرلمان.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن رئيس الوزراء الجديد يواجه تحديات ضخمة على رأسها دفع مسيرة الإقتصاد فى كوسوفو، علاوة على الحاجة إلى تمرير إتفاق لترسيم الحدود مع جمهورية، الجبل الأسود المجاورة.

تجدر الإشارة إلى أن كوسوفو، حصلت على استقلالها عن صربيا عام 2008، غير أن بلغراد لاتعترف بذلك.

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