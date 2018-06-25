كوسيدار تسلم 10 الاف وحدة سكنية من مختلف الصيغ سنويا

كشف مجمع كوسيدارأنه حقق نتائج مرضية وبلغ أهدافه بنسبة 110 بالمئة بالرغم من الازمة الاقتصادية وهدفه اليوم هو تصدير خدماتنا.

كما أن كوسيدار أنجز ما يتعدى قيمته 50 ملياردج مشاريع متعلقة بالنقل تم إنجاز65 ملياردج في قطاع الاشغال العمومية.

بينما قام المجمع بإنجاز مشاريع بقيمة 15 مليار دج في مجال الموارد المائية.

حيث سيساهم المجمع بشكل كبير في تجسيد هدف الحكومة في مشاريع الطاقات المتجددة، وتقليص الاعتماد على الانفاق العمومي.

وقمنا بتدشين معهد كوسيدار للتكوين لاعطاء إضافة للمجمع كوسيدار أين تسلم بمعدل 10 الاف سكن من مختلف الصيغ سنويا.

وحضر لقاء كوسيدار السنوي، الذي نظم اليوم الإثنين كل من وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي ووزير الموارد المائية حسين نسيب. بالإضافة الى المدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري.