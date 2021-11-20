كوفيد-19.. هذه الفحوصات التي يجب القيام بها بعد التعافي

قالت الطبيبة فارفارا ريابكوفا، إنه يجب الخضوع لفحوص طبية بعد التعافي من كوفيد-19. كما شددت على ضرورة التقييم المتعمق لوضع المتعافي لاحتمال إصابته بمتلازمة ما بعد المرض.

وأشارت الطبيبة، إلى ضرورة تحديد مدى تحمل جسم المتعافي للجهد العضلي الفيزيائي، بهدف تقييم حالة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي. كما يجب قياس ضغط الدم الشرياني وحالة الرئتين في جسم المتعافي من كوفيد-19.

ودعت الطبيبة لضرورة إجراء مجموعة من تحاليل الدم والبول بالمختبر بهدف الحصول على صورة أكثر تفصيلا لوضع الجسم وحالته الصحية بعد كوفيد-19. كما يجب تقييم حالة الكبد والكليتين، وتقييم علامات استمرار الاستجابة الالتهابية (البروتين التفاعلي C . LDH) واضطرابات التمثيل الغذائي للدهون (الكوليسترول والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة). ووفقا للطبيبة، مثل هذا التقييم للحالة الصحية يمكن الحصول عليه، من خلال برنامج الفحص الطبي المتعمق للمتعافي من كوفيد-19.

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وأعلنت وزارة الصحة امس الجمعة، عن تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 208855 إصابة.

كما ارتفع ضحايا كوفيد-19 بالبلاد إلى 6015، بعد تسجيل 5 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة. ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

وتوقع مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، إن عدد إصابات ووفيات فيروس كوفيد-19 يمكن أن تصل إلى متوسط ​​الإنفلونزا الموسمية بحلول منتصف العام المقبل. وأشار غيتس خلال ذلك، إلى أن تحقيق هذا الأمر مشروط بعدم ظهور سلالات جديدة أكثر خطورة.

كما أورد الملياردير، في حديث له اليوم في “المنتدى الاقتصادي الجديد” في سنغافورة، أنه وعلى خلفية تطور المناعة الطبيعية، وتصاعد عمليات التطعيم بلقاحات ضد كوفيد-19، وظهور أدوية جديدة، “يجب أن ينخفض ​​معدل الوفيات وانتشار المرض بشكل حاد”.

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