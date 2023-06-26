كوكاكولا وشركة “ECCBC” تطلقان عملية تنظيف الشواطئ

يؤكد نظام كوكاكولا في الجزائر المكون من مكتب الارتباط شركة كوكا كولا للتصدير وشريكتها المعبأة في زجاجات شركة تعبئة كوكاكولا الاستوائية الجزائر، جذورهما المحلية الراسخة.

والتزاما منهم بمبادرة “عالم خال من النفايات”، يطلق الشركاء النسخة الثالثة من عملية “تنظيف الشواطئ ” التي يشارك فيها موظفوهم وعائلاتهم.

هذه الطبعة، مقسمة إلى ثلاثة أيام من التنظيف، وتم تنفيذها بين 3 و24 جوان على 3 شواطئ في وسط وشرق وغرب البلاد وبحضور السلطات المحلية.

وكان العديد من الموظفين حاضرين ولم يترددوا في إشراك أسرهم. وشارك أكثر من 250 من البالغين والشباب في هذا النشاط البيئي وتأثيره، بالتزام وتفان.

ويواصل نظام كوكاكولا في الجزائر استكشاف حلول مختلفة ليتم تنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة البيئيية

وتعمل هذه العملية بنشاط في هذا الاتجاه وتهدف إلى تنظيف الشواطئ من جميع أنواع النفايات. مع زيادة الوعي بين المشاركين حول الفرز وإعادة التدوير.

ويساهم المشروع أيضا في الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير الفلين الذي تم جمعه على الشواطئ. والذي سيعهد به إلى جمعية “أطفال القمر” لإعادة التدوير.

كما تعزز هذه المبادرة الإجراءات التي تقوم بها السلطات المحلية قبل بداية موسم الصيف. من خلال هذا العمل، يرغب الشركاء في زيادة الوعي بأهمية تنظيف وفرز النفايات على البيئة. مع مشاركة هذه القيم مع موظفي نظام كوكاكولا في الجزائر وعائلاتهم.

وقال المدير العام لشركة تعبئة كوكاكولا الاستوائية الجزائر ، وهيب بن عيسى الطاهر: “نؤكد من جديد التزامنا بمبادرات التنمية المستدامة. واستعدادنا للمشاركة في تثقيف الأجيال القادمة حول أهمية هذه اللفتات اليومية من أجل مستقبل أفضل”.

الاستدامة لـECCBC:

إعادة تدوير مياه الصرف الصحي والزجاجات والصناديق. هي تدابير تم تنفيذها بالفعل في مواقع الإنتاج الثلاثة التابعة ل ECCBC الجزائر في الجزائر العاصمة ووهران وسكيكدة.

عقدت هذه الدورة الثالثة في سكيكدة على شاطئ الجنة في 10 يونيو، وشاطئ الزموري (ولاية بومرداس) في 17 جوان. وفي وهران في شاطئ الجنة (عين ترك) في 24 يونيو.

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