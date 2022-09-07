كيف تموت المرأة وهى على قيد الحياة؟

إذا فارقت وجهها الابتسامة، إذا لم تعد تهتم بجمالها، إذا لم تتمسك بأيدي أحد ما بقوة. تموت المرأة وهي حية حين تنكسر وتُهجر دون سبب، حين يخذلها قريب كان يمثل لها القدوة والسند. حين تعضّها اليد التي كانت تتمسك بها بقوة فتفقد ثقتها بنفسها وبهذا العالم.

تموت المرأة حين لا يكون لها أي حق في اختيار حياتها، ويفرض عليها وضع يحط من قيمتها ويجعلها سلعة تباع وتشترى. وتموت ألف مرة حين تُنتهك كرامتها باسم الحب أو العرف والعادات والتقاليد. وتموت عند كل مرة تفقد فيها احترامها لذاتها أولاً ولشخص كان يعني لها الكثير.

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تموت المرأة حين يخذلها رجل يتجرد من رجولته كلما احتاجت وجوده بقربها فلا تجده.

‍وتموت كل امرأة خذلها زوج ضحت بعمرها لأجله، فكان جزاؤها النكران والهجر بعد عشرات السنين، وأب حرمها حقها من الحب والحنان والأمان.

فكم من امرأةٍ تعيش بيننا تتنفس، لكنها ماتت منذ زمن، انطفاء بريق الأمل والقوة في عينيها هو أولى علامات موت المرأة.

علموا أولادكم أن الأنثى أمانة، أن الأنثى كرامة، أباً كنت، أخاً، ابناً أو زوجاً، كن لها السند والعضد تكن لك دنيا بأكملها: رفيقة حياة وتوأم روح وأماً وابنة حبيبة قريبة

كما أن الأنثى هي الكيان والسكن والوطن، علموهم أنها الأم والجنة تحت قدميها، وأن حضنها سيحتويك ويطمئنك خائفاً كنت، مريضاً، سعيداً مذنباً أو بريئاً.

وعلموا بناتكم أن يكنّ قويات لا يخضعن ولا يخفضن رؤوسهنّ ولا يغرهنّ مال ولا جاه، احترموا المرأة وقدروها ولا تجعلوها تموت وهي حية ترزَق.

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