كيليا نمور: “أستهدف الذهب في باريس والمشاركة في نسخة لوس أنجلوس”

تحدثت بطلة الجمباز الجزائري، كيليا نمور، عن طموحاتها في الدورة الأولمبية باريس 2024، المقرر انطلاقها يوم الـ 26 جويلية المقبل.

وقالت كيليا، المتألقة في سماء الجمباز العالمي عن أحلامها: “أحلم بالتتويج بميدالية في الألعاب الأولمبية باريس 2024”.

كما أشارت الجمبازية الجزائرية، إلى أنها لا ترى نفسها تتوقف عن ممارسة رياضة الجمباز بعد 3 أشهر ونصف من الآن، مضيفا: “سأواصل وأريد المشاركة في دورة 2028 بلوس أنجلوس”.

ولدى نزولها ضيفة على قناة “بي إن سبورت” القطرية في نسختها الفرنسية أمس الاثنين. سئلت البطلة كيليا نمور، عن نوع الميدالية التي تستهدفها في باريس، فردت: “لأكون صريحة أريد التتويج بالذهب”.