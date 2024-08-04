كيليا نمور تهدي الجزائر والعرب أول ذهبية في الأولمبياد

أهدت الجمبازية كيليا نمور، أول ميدالية ذهبية للجزائر والعرب، في دورة باريس الجارية، إلى غاية الـ 11 أوت الجاري.

ونجحت صاحبة الـ 17 ربيعا، في معانقة “المعدن النفيس”، بعد تصدرها نهائي الجهاز المتوازي المختلف الارتفاع بعلامة 15.700، بعد أيام فقط من احتلالها المركز الخامس في نهائي الفردي العام.

وتعتبر ميدالية كيليا، الأولى في الاختصاص بالنسبة للجزائر، والثانية في أولمبياد باريس 2024. بعد ضمان بطلة الملاكمة، إيمان خليف، برونزية على الأقل في وزن أقل من 66 كلغ. في انتظار نزال نصف النهائي هذا الثلاثاء.

كما أنها الذهبية الأولى للجزائر، في العرس الأولمبي، منذ انجاز العداء توفيق مخلوفي. في نسخة 2012، التي جرت بالعاصمة الانجليزية لندن.

إلى جانب كل هذا، فإن كيليا نمور، كتبت اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الأولمبياد. كونها أول عربية وإفريقية تصعد على منصة التتويجات، في اختصاص الجمباز.