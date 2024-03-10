كيليا نمور: “سعيدة جدا ببرونزية جهاز الحركات الأرضية”

عبّرت البطلة الجزائرية في رياضة “الجمباز” كيليا نمور، عن سعادتها الكبيرة بالميدالية البرونزية، التي حققتها في منافسة جهاز الحركات الأرضية، ضمن بطولة كأس العالم الجارية بـ”باكو” الأذربيجانية.

وبالرغم من أنها توّجت قبل ذلك، بالذهبية في اختصاص جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات. إلا أن فرحة كيليا نمور بالبرونزية كانت أكبر. على اعتبار أنه ليس اختصاصها المفضل.

وأعادت كيليا، نشر تغريدة على حسابها الرسمي في منصة “إكس” تتحدث عن تحقيقها أفضل رقم شخصي بالنسبة لها في اختصاص جهاز الحركات الأرضية. وحصدها ميدالية غير منتظرة، وأرفقتها بعبارة: “سعيدة للغاية بهذه الميدالية”.