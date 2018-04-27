كيم جونغ أون يغادر لمقابلة نظيره الكوري الجنوبي

توجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن إلى المنطقة الحدودية بين البلدين في ساعة مبكرة من، صباح اليوم الجمعة، سعيا لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود وتخفيف التوتر الذي يثيره برنامج الأسلحة النووية في الشمال.

وسيرحب مون بكيم عند خط ترسيم الحدود العسكرية ليصبح بذلك كيم أول زعيم كوري شمالي تطأ قدماه الجنوب منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

ومن المتوقع أن يناقش مون وكيم نزع السلاح النووي والعلاقات بين الكوريتين كما سيغرسان شجرة تذكارية في قرية بانمونجوم الحدودية في إطار أول قمة بين الكوريتين منذ أكثر من 10 سنوات.