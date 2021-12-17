كيم جونغ أون يمنع شعبه من الضحك والتسوق 11 يوما

منع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، شعبه، من الضحك التسوق لمدة 11 يوما. إحياء للذكرى العاشرة لوفاة والده الزعيم السابق كيم جونغ إيل.

وبحسب ما أكدته صحيفة “ديلي ميل” فإن السلطات الكورية الشمالية أمرت مواطنيها بعدم إظهار أي بوادر للسعادة خلال هذه الأيام.

والزعيم السابق لكوريا الشمالية كيم جونغ إيل حكم “الجمهورية المغلقة” من 1994 حتى وفاته في 2011. وخلفه بعد ذلك نجله الثالث والأصغر، الزعيم الحالي كيم جونغ أون.

وبعد مرور 10 سنوات على وفاته، يُجبر الكوريون الشماليون على الاحتفال بفترة الحداد البالغة 11 يومًا. حيث لا يُسمح لهم بالضحك أو التسوق.

ولا يُسمح للكوريين الشماليين بالذهاب لشراء الأغذية والمستلزمات ابتداء من اليوم الجمعة، حيث ذكرى وفاة كيم جونغ إيل.

وقال أحد الكوريين لإذاعة آسيا الحرة “خلال فترة الحداد، يجب ألا نضحك أو ننخرط في أنشطة ترفيهية”.

كما أضاف المتحدث: “في الماضي، تم القبض على العديد من الأشخاص الذين تم القبض عليهم وهم يحتفلون أثناء فترة الحداد. ويعاملون كمجرمين أيديولوجيين ويتم أخذهم بعيدًا ولا يروا مرة أخرى”.

حتى لو مات أحد أفراد أسرة الشعب الكوري الشمالي، خلال فترة الحداد، فلا يُسمح بالصراخ بصوت عالٍ. ويجب إخراج الجثة بعد انتهاء ذكرى الزعيم الراحل.

ومن بين المحظورات أيضًا عدم قدرة الكوريين الشماليين الاحتفال بأعياد ميلادهم إذا وقعوا في فترة الحداد.

وكان الزعيم كيم جونغ إيل قد توفي في السابع عشر من ديسمبر عام 2011 متأثرا بإصابته بـ”نوبة قلبية” عن عمر يناهز 69 عامًا.

وفي حين أن فترة الحداد التي تقام كل عام لكيم جونغ إيل تكون 10 أيام. فإن هذا العام سيكون 11 يومًا للاحتفال بالذكرى العاشرة لوفاته.

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