«كي راحو الخونة عدت إلى مولودية الجزائر  والأنصار يحبوني لأني خدام»

يستهدف التتويج قاريا قبل الاحتفال بمئوية الفريق.. غريب لـ«النهار»

«كان هناك مسؤولين في البلاد لا يحبون الخير للمولودية»

أكد الرئيس العائد إلى تسيير شؤون عميد الأندية الجزائرية، عمر غريب، عقب استنجاد الشركة النفطية مالكة غالبية أسهم النادي العاصمي بخدماته.

أن سبب عودته هو العمل الذي كان يقوم به في كل مرة يترأس الفريق، وأنه يعمل بكل نيته وقال: «اتفقت مع الرئيس المدير العام لسوناطراك من أجل العودة.

كلما عدت إلى الفريق كنت أعمل بنية، تفاهمنا من أجل مساعدتي وبدعم شعب المولودية سيعود الفريق ليلعب الأدوار الأولى ويتوج برابطة أبطال إفريقيا.

هذا ليس وهم ونحن لا نبيع الأوهام هذه حقيقة» وأضاف غريب في تصريح لتلفزيون «النهار» «كان هناك مسؤولين في البلاد لا يحبون الخير لمولودية الجزائر .

ويريدون تكسير عمر غريب وهذا المسؤولين غادروا الآن، وأنا عدت لأن عملي يتحدث عني ولو لم أعمل جيدا لما أتصل بي المسؤولين من جديد حتى أعود الى الفريق».

«كانت هناك يد خفية لا يخدمها غريب لأنه يقول الحقيقة ومصير الدريكتوار بيد حيرش»

واصل غريب قائلا «أنا رئيس مولودية الجزائر حاليا وسأرى الأشخاص الذين يستحقون العمل معي لجلبهم أما نزير، وباشي وفرحي فهم أولاد الفريق ورئيس مجلس الإدارة حيرش من يقرر مصيرهم».

و أضاف «كانت هناك يد خفية تكسر الفريق، وتواجد غريب لا يخدمهم لأنه يقول الحقيقة، الفريق كان قريبا من التتويج برابطة أبطال إفريقيا في 2016.

وأيادي خفية كانت تكسر الفريق واليوم لا يوجد إلا عمر غريب وعملي من أعادني إلى منصبي، كان هناك مسؤول من دون ذكر اسمه لا أعجبه لأنني أقول الحقيقة».

«الأنصار الوفياء يحبونني لأنه يديني النيف على الفريق وهناك من يغار مني»

وختم غريب تصريحاته قائلا «تكلمت مع الرئيس المدير العام من أجل تخصيص ميزانية على شكل سبونسورينغ وفي نهاية الموسم يحاسبنا.

أنا من سيسير الفريق ولا يوجد أشخاص يتدخلون في ذلك مثلما كان الأمر من قبل، عندما غادر الخونة عدت إلى مولودية الجزائر.

أتمنى أن يتركونا نعمل والفريق لا يزال أمامه عامين فقط لبلوغ المئوية، الفريق تغير بنسبة 99 من المئة وسنرى كيف سنعمل حتى نبني فريقا جيدا».

وأضاف «الأنصار الأوفياء للمولودية يعرفوني أنا شخص خدام ويحبونني، لأني أحب مولودية ويديني النيف على الفريق، فيما هناك أقلية كانت تشتم.

رغم أن الفريق كان في الصدارة، مما يعني أنها كانت تعارضني لأنها تغار مني، الفاشل يغار من شخص ناجح، العبرة بالخواتيم ومن عمل أفضل.

ما عليه سوى جلب سيرته الذاتية لنشاهدها، وامنيتي تحقيق كأس الكاف أو رابطة أبطال إفريقيا قبل الاحتفال بمئوية الفريق».