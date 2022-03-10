لأول مرة..ألمانيا تُسجل حصيلة قياسية في عدد الاصابات بكورونا

سجلت ألمانيا لأول مرة منذ بداية الجائحة حصيلة قياسية في عدد الاصابات بفيروس كورونا حيث تم رصد أكثر من 260 ألف إصابة جديدة.

وفي هذا السياق، ذكرت السلطات الصحية الالمانية عن تسجيل 262 الف و 752 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بزيادة قدرها 52079 حالة جديدة عن الأسبوع الماضي.

وأوضحت أنه سجلت 215854 إصابة في اليوم السابق، مقارنة بـ216322 قبل أسبوع، بينما بلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا منذ بدء الجائحة 16504822.

كما أفادت بتسجيل 259 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي حالات الوفاة في ألمانيا إلى 125023.

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