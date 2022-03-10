لأول مرة..ألمانيا تُسجل حصيلة قياسية في عدد الاصابات بكورونا
سجلت ألمانيا لأول مرة منذ بداية الجائحة حصيلة قياسية في عدد الاصابات بفيروس كورونا حيث تم رصد أكثر من 260 ألف إصابة جديدة.
وفي هذا السياق، ذكرت السلطات الصحية الالمانية عن تسجيل 262 الف و 752 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بزيادة قدرها 52079 حالة جديدة عن الأسبوع الماضي.
وأوضحت أنه سجلت 215854 إصابة في اليوم السابق، مقارنة بـ216322 قبل أسبوع، بينما بلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا منذ بدء الجائحة 16504822.
كما أفادت بتسجيل 259 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي حالات الوفاة في ألمانيا إلى 125023.
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ألمانيا: عدم قبول أوكرانيا في الناتو خطوة صحيحة
قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن عدم قبول أوكرانيا وجورجيا في حلف شمال الأطلسي الناتو، كان خطوة صحيحة.
وأكد المستشار الألماني في تصريح صحفي أن هذه المسألة لم تكن وليست مطروحة على جدول الأعمال.
وأضاف أن مسألة انضمام جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. مسألة لا يمكن الحديث عنها الآن، قبل تهدئة الوضع في أوكرانيا.
وأكدت دول حلف شمال الأطلسي في قمة بوخارست عام 2008 أن لجورجيا وأوكرانيا حق العضوية في المنظمة، وأجلت البت في القضية إلى أجل غير مسمى.
الرئيس الروسي والمستشار الألماني يبحثان تطورات الوضع في أوكرانيا
كما كشف مجلس الوزراء الألماني، اليوم الجمعة، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس بحث هاتفيا تطورات الوضع في أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وحسب بيان المجلس، فإن المستشار الألماني دعا خلال هذه المكالمة إلى وقف العملية في أوكرانيا على الفور.
وذلك لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى ساحات القتال.
من جانبه، أكد الرئيس الروسي لشولتس بأن هناك خطط لعقد جولة ثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية في نهاية الأسبوع.
كما كشف ذات البيان، ان بوتين وشولتس اتفقا على إجراء محادثات جديدة بشأن أوكرانيا قريبا.
وفي بيان صدر عن الكريملين، جاء فيه ان الرئيس بوتين أعرب للمستشار الألماني أولاف شولتس عن أمله في أن تتبني كييف موقفا معقولا خلال الجولة الثالثة من المفاوضات.
كما عبر فلاديمير بوتين على انفتاح روسيا على الحوار مع الجانب الأوكراني، شريطة تلبيته جميع المطالب الروسية.