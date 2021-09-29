لأول مرة.. الرئيس التونسي يكلف إمرأة بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس التونسي قيس السعيد، نجلاء بودن بتشكيل الحكومة استنادا للأوامر الرئاسية الأخيرة.

وستتولى نجلاء بودن رئاسة الحكومة حتى نهاية التدابير الاستثنائية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أن الرئيس سعيد كلف نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة “على أن يتم ذلك في أقرب الآجال”، وذلك “عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية”

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التونسي، إن هناك من يعمل على إسقاط الدولة مؤكدا أنه سيعمل مع رئيسة الوزراء المكلفة للقضاء على الفساد والفوضى.

وأشار سعيد إلى أن تعيين امرأة رئيسة للوزراء هو تكريم وشرف للمرأة التونسية وهو أمر تاريخي يحصل لأول مرة في تونس.

وستصبح نجلاء بودن حرم رمضان بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تونس والمغرب العربي والوطن العربي.

وحسب إذاعة “موزاييك إف إم”، فإن نجلاء بودن رمضان من مواليد عام 1958 أصيلة ولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس مختصة في علوم الجيولوجيا، وتشغل حاليا خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتم تعيين نجلاء بودن، عام 2011 مديرة عامة مكلفة بالجودة في وزارة التعليم العالي، كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف في الوزارة نفسها، وكُلّفت عام 2015 بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن.

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