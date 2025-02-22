لأول مرة بالجزائر.. إطلاق شبكة لقطع غيار المركبات والسيارات

أعلن وزير الصناعة، الدكتور سيفي غريّب، اليوم السبت، عن إطلاق شبكة وطنية لقطع غيار المركبات والسيارات تضم كل المنتجين المحليين لهذه القطع.

ويأتي ذلك، بهدف تطوير هذه الصناعات ومرافقة صناعة المركبات في الجزائر عبر رفع نسب الإدماج الوطني.

وحسب بيان للوزارة، جاء الإعلان عن إنشاء هذه الشبكة، الأولى من نوعها في الجزائر، خلال لقاء للوزير، مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذه الصناعة. والجمعيات المهنية المؤطرة للمناولة الصناعية والصناعة الميكانيكية في الجزائر. بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، نور الدين واضح.

وأوضح البيان، أنه وفي خطوة أولى، يتم إحصاء كل المنتجين الوطنيين الذين يقومون بتصنيع قطع الغيار الموجهة للسيارات. في إطار خارطة وطنية لنسيج مصنعي قطع الغيار لتنظيم هذه الشبكة في بعدين:

الجانب التقني المتعلق بالخصائص التقنية لقطع الغيار. وأيضا الجانب التنظيمي والهيكلي لهذه الشبكة لضمان التنسيق والعمل في إطار جماعي.

ومن أبرز أولويات هذه الشبكة في المرحلة الحالية هو التحكم في الجانب المتعلق بالمصادقة (homologation) والإشهاد بالمطابقة (certification). لضمان جودة ومطابقة قطع الغيار لاحتياجات ومتطلبات مصنّعي المركبات والسيارات الذين ينشطون حاليا. أو المصنّعين الراغبين في الاستثمار في الجزائر. من خلال الاعتماد على الهيئات والخبرات الوطنية داخل وخارج الوطن.

وأوضح غريّب بأن إنشاء هذه الشبكة يندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية. الرامية إلى تشجيع المتعاملين والصناعيين وتوجيههم للاستثمار في المناولة الصناعية لاسيما قطع الغيار، وذلك بالنظر إلى المؤهلات الكبيرة التي تحوزها الجزائر في هذا المجال.

وأكد الوزير التزام وزارة الصناعة بمرافقة المتعاملين الناشطين في صناعة قطع الغيار. مشيرا إلى المكتب الأخضر الذي سيتم وضعه على مستوى الوزارة. من اجل مرافقة تطوير النسيج الصناعي عبر المعالجة الآنية والعاجلة للمشاريع الصناعية المهيكلة ومنها صناعة قطع الغيار.

وأضاف الوزير، أنه يرى بأن تطوير صناعة قطع الغيار يشكل قاعدة لانطلاق حقيقي لصناعة المركبات والسيارات في الجزائر. داعيا المؤسسات الناشئة، هي الأخرى، إلى الانخراط في هذا المسعى.