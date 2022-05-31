لأول مرة في الجزائر.. الإفراج عن جائزة “بيير كاستيل”

إنطلقت النسخة الأولى من جائزة بيير كاستيل بالجزائر. حيث تم منح هذه الجائزة التي تم إنشاؤها في عام 2018. والموجودة في أربعة بلدان أفريقية، لأول مرة في المنطقة المغاربية بالجزائر.

كما قامت مجموعة بيير كاستيل بتكريم 7 مشاركين من ولايات بشار، قسنطينة، وهران. بالإضافة كذلك إلى البويرة، تيبازة والجزائر العاصمة.

وتتمثل المشاريع في “فصول أغريكول” يمثله مروش ليديا ، الذي يتولى التحدي المتمثل في زراعة الفاكهة والخضروات الغريبة في الجزائر. بالإضافة إلى Aquayate يمثلها سوسن بن محمود وشريكته إسراء عادل، التي تقوم شركتها الناشئة في بشار بتطوير المنتجات القائمة على سبيرولينا ، ولا سيما الكسكس مع الصفات الغذائية المثبتة.

بالإضافة كذلك إلى منتجات Kult يمثلها فيراجي سليم عادل. وهي أول عصائر فواكه وخضروات يتم الحصول عليها بالضغط على البارد (والتي تحافظ على جودة الفاكهة بشكل أفضل). ناهيك عن مزرعة الخوازيق الثلاثة في وهران، التي يمثلها الحاج سيني، هي مزرعة فواكه وخضروات عضوية تفضل البيع المباشر. بالإضافة إلى أزمور ممثلة بكاهينة واجيد من (البويرة) زيت زيتون استثنائي يحافظ على خبرة الأجداد وقد نال عدة أوسمة دولية بباريس ولندن.

Propolina ، ممثلة بأميرة عفاف بلليل من قسنطينة، هو مشروع إنتاج لمنتجات من كنوز الخلية: العسل والزيوت الأساسية والصابون ومستحضرات التجميل الجلدية. و”دومين امستان” ويمثلها فيلاج امستان. يجمع منتج الألبان الحرفي هذا الموجود في حليب البقر ، ونادرًا حليب الماعز من المربين الصغار من أجل إنتاج منتجات ألبان عالية الجودة.

من جهتها إختارت لجنة التحكيم مشروعين مؤهلين للمرحلة التالية. وتقديم تقرير بقيمة 15000 أورو للفائز الأول و10 آلاف أورو للمرتبة الثانية. حيث تم إختيار Domaine Amestan و Aquayate . كما ستتاح للمرشحين الآخرين فرصة ثانية في سبتمبر للمشاركة في “جائزة الأمل الشاب – من أجل الزراعة والغذاء المستدامين”.

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