لأول مرة في الجزائر..مليار مشاهدة لقناة «النهار»!

احتلت المرتبة الأولى في الجزائر من حيث عدد المشاهدات والمشتركين برصيد 2.3 مليون مشترك

تمكّن الحساب الرسمي لقناة «النهار» على موقع «اليوتيوب»، من حصد أكثر من مليار مشاهدة لـ»الفيديوهات»، حيث يتابع قناة «النهار» عبر «اليوتيوب» ما يقارب المليونين و300 ألف مشترك، محتلّة بذلك المرتبة الأولى في الجزائر من حيث عدد المشاهدات وعدد المشتركين ونسبة المتابعة.

وتشير الإحصائيات الرسمية لقناة «النهار» المنشورة عبر الحساب الرسمي على «اليوتيوب»، إلى تسجيل أكثر من مليار مشاهدة لـ»فيديوهات» قناة «النهار» منذ تأسيس الحساب، وهو تاريخ الفاتح جانفي 2013، مما جعلها تحتل الريادة.

وكانت قناة «النهار» قد تمكنت من التحصل على «الدرع الذهبي» من قبل شركة «يوتيوب» العالمية، بعد تجاوزها عتبة مليون مشترك على قناتها الرسمية على «اليوتيوب».

هذا ويتابع قناة «النهار» عبر «اليوتيوب»، مليونان و300 ألف مشترك، حيث تحتل المرتبة الأولى على المستوى الوطني من حيث المشاهدة.