لأول مرة في الولايات المتحدة.. تعيين مدير أمن مسلم من أصول تركية

عينت السلطات الأمريكية بمدينة “باترسون” التابعة لمقاطعة “باسيك” بولاية “نيوجيرسي” الأمريكية، مواطنا مسلما من أصول تركية كمدير للأمن.

وتعتبر الخطوة بمثابة الأولى من نوعها، أين تم تعيين رسميا، إبراهيم مايك بايكورا من أصول تركية، مديرا للأمن في هذه المدينة.

وأدى إبراهيم، الذي كان يشغل منصبا في جهاز الشرطة بالمدينة منذ 32 سنة، اليمين الدستورية ليعين رسميا يوم أمس الثلاثاء.

ونقلت وكالات أنباء دولية، تصريح رئيس بلدية باترسون قائلا “كتبنا التاريخ اليوم في الولايات المتحدة، فهذا اول مسلم وأول تركي، وأول مهندس كيميائي يتولى منصب مدير الأمن”.