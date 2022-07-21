لأول مرة في تاريخ الشرطة الجزائرية.. تقليد إمرأة منصب رئيسة أمن ولاية

لأول مرة في تاريخ الشرطة الجزائرية، تم اليوم الخميس، تعيين عميد أول للشرطة قوادري بوجلطية خديجة في منصب رئيس أمن ولاية.

وجاء هذا بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة الجزائرية، أين أشرف وزير الداخلية رفقة المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ على حفل تقليد الرتب.

وفي كلمة وزير الداخلية في هذه المناسبة، أكد بلجود أن مؤسسة الشرطة وعلى غرار باقي المؤسسات قدمت نتائج اجابية متميزة في خدمة المواطن ومحاربة الجريمة بكل اشكالها.

مضيفا أنه :بفضل جهود افراد هذه المؤسسة رفقة باقي الأسلاك الامنية تم الكشف عن العديد من المخططات الدنيئة.

أما المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، فأكد خلال كلمته أن الإنجازات التي حققتها قوات الشرطة في محاربة الجريمة بكل أنواعها والمشاركة في دحر المخططات الهدامة لم تعجب بعض الأبواق خدمة لأجندات معادية.

كما تم خلال هذا الحفل ترقية ثلاث اطارات الى رتبة مراقب عام للشرطة ويتعلق الأمر بكل من:

رابح لاج (مدير الدراسات المكلف بالنشاطات العملياتية)، جمال يونسي (المفتش الجهوي لشرطة الشرق)، بداوي علي (رئيس امن ولاية بجاية).