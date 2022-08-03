لأول مرة منذ كورونا.. السعودية ترفع الحواجز الوقائية حول الكعبة

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين في السعودية، إزالتها الحواجز الوقائية المحيطة بالكعبة الشريفة، تزامناً مع بدء موسم العمرة.

وأزالت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين في السعودية مساء أمس الثلاثاء الحواجز الوقائية المحيطة بالكعبة الشريفة، تزامنا مع بدء موسم العمرة.

وأعلن رئيس شؤون المسجدين الحرام والنبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، في بيان، “صدور الموافقة الكريمة (للملك سلمان بن عبد العزيز) على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة، تزامنا مع بدء موسم العمرة.

وأكد أن “القرار يجسد إهتمام القيادة الرشيدة بزوار المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة. مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي “من الطائفين” تزامنا مع موسم العمرة”.

ونشرت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها الموثق بتويتر، صورا تظهر عودة الكعبة دون حواجز تحيطها، وغردت “إزالة الحواجز الوقائية المحيطة بالكعبة المشرفة”.

وكانت الحواجز الوقائية وضعت لأول مرة حول محيط الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم. ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا بالمملكة، وسط إجراءات تعقيم وتطهير وتعطير مستمرة.

وبدأ موسم العمرة أوائل هذا الأسبوع بعد موسم حج شهد أجواء إيمانية وصحية متميزة. جيث في جوان الماضي قررت السعودية رفع الإجراءات الإحترازية المتعلقة بمكافحة الوباء.

طالع أيضا

السعودية.. فتح التقديم لطلبات تأشيرات العمرة لعام 1444هـ

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن بدء استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة لتأدية مناسك العمرة. وزيارة المسجد النبوي الشريف، لموسم العمرة من العام القادم 1444هـ. كما ذكر بيان القطاع نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن العملية تنطلق اليوم الخميس. في حين أشارت أن العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة يبدأ في غرة شهر محرم من العام القادم 1444هـ، الموافق 30/7/2022م. كما يمكن الاطلاع على متطلبات إصدار تأشيرة العمرة من خلال زيارة الرابط: (https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Umrah). ويمكن إصدار التصاريح للمعتمرين من داخل المملكة من خلال تطبيق “اعتمرنا”، للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين. وهذا ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء مناسك العمرة بطمأنينة ويسر. وشملت ضوابط تأهيل الوكلاء الخارجيين لتقديم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، التقديم بطلب التأهيل. وهذا عبر بوابة وزارة الحج والعمرة على الرابط: (https://umralicense.haj.gov.sa) والالتزام بالضوابط الموضحة بالبوابة، مع إرفاق المستندات والبيانات المتعلقة بالسجل التجاري. وعضوية المنظمة الدولية للنقل الجوي “الأياتا”، وعدد من البيانات الشخصية الأخرى.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور