لأول مرة منذ 6 سنوات.. الأرجنتين تتصدر تصنيف الفيفا للمنتخبات

أصدر الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم الخميس، تصنيف للمنتخبات، والذي تصدره بطل العالم المنتخب الأرجنتيني لأول مرة منذ 6 سنوات.

وتجاوز المنتخب الأرجنتيني، نظيره البرازيلي والفرنسي، بعد الفوز على منتخبا بنما بـ2.0 وكوراساو بـ 7.0، بعد التتويج بمونديال قطر 2022.

ونزل المتصدر السابق المنتخب البرازيلي، للمركز الثالث في التصنيف، بعد الخسارة ضد المنتخب المغربي بـ2.1، وصعد المنتخب الفرنسي للمركز الثاني عالميا.

وذلك بعد الفوزين المحققين في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، ضد هولندا بـ4.0، وإيرلندا بهدف لصفر.