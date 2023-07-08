لأول مرة.. ناشرة فيديو مقتل نائل تخرج عن صمتها

بعد عشرة أيام من بث الفيديو الذي يظهر، فيه الشاب نائل قتل بنيران الشرطة في نانتير، تقول الشابة التي نشرت الصور في ميكروفون BFMTV إنها تصرفت كأي مواطن. رغم غضب الفرنسيين.

وتحدثت الفتاة لأول مرة حيث قالت لقناة BFMTV إنها “أدت واجبها”. من خلال بث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة لوباريزيان (Le Parisien) الفرنسية، من جهتها، إنها تمكنت من الاطلاع على تقرير عن تصريحات ضابط الشرطة فلوريان.م (38 عاما). الذي قتل الشاب نائل (17 عاما)، روى فيه “بعد 9 أيام من التحقيق”. وبعد خضوعه لفحص نفسي وفصله عن زميله، ظروف إطلاقه النار التي لم يكن لها. حسب قوله، أي هدف للقتل.

وروى فلوريان أثناء الاستماع إليه في الحجز لدى محققين من “شرطة الشرطة” أنه خرج في “تاسع يوم عمل له على التوالي”. عند الساعة الثامنة صباحا من مركز الشرطة عبر شارع سوفلوت في نانتير، واكتشف هو وزميله. -وهما من شرطة المرور- سيارة مرسيدس “كان محركها يزأر”. و”هي تسير في ممر الحافلات”، حسب التقرير الذي اطلعت عليه الصحيفة.

واقترب فلوريان وزميله من السيارة، ونشّط فلوريان أضواء دراجته النارية الدوارة بشكل متكرر بالإضافة إلى “نغمتين”. وبعد ذلك طلب من السائق التوقف لأغراض التفتيش. ولكن نائل واصل “بأقصى سرعة” على حد قول الشرطي. أي “ما يصل إلى 80 أو 100 كم في الساعة” وفقا لتصريحات الشرطي الثاني.