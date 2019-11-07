لأول مرة .. نقل غبرة الحليب المستوردة عبر باخرة جزائرية

رست اليوم الخميس بميناء الجزائر أول باخرة جزائرية تنقل غبرة الحليب المستوردة.

وحسب ما علمت عليها “النهار اونلاين” من مصدر مسؤول فإن الباخرة تحمل على متنها 2500 طن من غبرة الحليب موزعة على 40 حاوية.

وحب ذات لمصدر انطلقت الباخرة من ميناء،أنفيرس ببلجيكا بتاريخ 31اكتوبر .

وتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها حيث كان سابقا يتم نقل غبرة الحليب والقمح عبر البواخر الأجنبية.

وتم مؤخرا الإتفاق بين وزارتي الفلاحة والنقل ممثلتين في دواوين القمح والحليب من جهة و المجمع الجزائري للنقل البحري من جهة ثانية على نقل الواردات الخاصة بهم في بواخر جزائرية