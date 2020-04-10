لأول مرة يُسمع طنين الأرض بسبب كورونا

أتاح الانخفاض المفاجئ في مستويات الضوضاء التي يحدثها البشر للباحثين سماع الطنين الداخلي في باطن الأرض.

ويقول باحثون يونانيون إنه مع استمرار حركة الأرض، أصبح بالإمكان الآن تسجيل هزات صغيرة للغاية.

وحسب ما نقلته رويترز لتصريحات باحثين فإن الوضع هادئ، وانخفاض الضوضاء التي يحدثها الإنسان صار ملحوظا على مستوى العالم بعد أن فرضت كثير من الدول إجراءات العزل العام في محاولة لاحتواء فيروس كورونا.

ومضى قائلا “نحن نحاول استيضاح.. هل من الممكن الكشف عن الحركات الزلزالية الصغيرة التي كانت مختفية في السابق وراء الضوضاء التي يولدها الإنسان؟”.

وأضاف إيفانجيليديس أنه أصبح من الممكن أيضا للباحثين من خلال مراقبة مستويات الضوضاء، معرفة ما إذا كانت هناك مناطق لا تلتزم بإجراءات العزل العام بدقة.