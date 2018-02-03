لؤي عيسى.. الجزائر دائما السباقة في نصرة القضية الفلسطينية

أكد سفير فلسطين بالجزائر لؤي عيسى في أشغال الملتقى الدولي حول “واقع القدس و المسجد الأقصى و مستقبل الصراع” بسطيف.

أن الجزائر دائما سباقة في التعاطي مع قضايا أمتها و القضايا التحررية”.

وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني أن الشيء الجميل في هذه الندوة هو تركيز المشاركين على ماذا يجب فعله تجاه القدس و فلسطين.

معتبرا أن المطلوب هو التفكير في ماذا نقدم لفلسطين وللقدس ولغزة وللشعب الفلسطيني الصامد المحاصر.

وبعد أن تطرق إلى صمود المقدسيين المسلمين منهم و المسيحيين في وجه العدو الصهيوني.

ذكّر السفير الفلسطيني بأن الجزائر قالت أكثر من مرة على ألسنة قادتها.

وصولا إلى الرئيس بوتفليقة الذي قال أن “الجزائر كانت ولا زالت مع القضية الفلسطينية”.