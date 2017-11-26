“لازيو” يريد ضمّ بن ناصر والمفاوضات بعد المونديال

أبدى نادي لازيو الإيطالي اهتمامه بالتعاقد مع متوسط الميدان الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وهذا بطلب من مدرب الفريق “سيموني إينزاغي”، الذي أعجب كثيرا بالمستوى الكبير الذي يقدمه لاعب الخضر رفقة فريقه إيمبولي.

حسبما كشفه رئيس نادي إيمبولي، فابريزيو كورسي، الذي كشف أن نادي لازيو يريد ضم متوسط ميدانه، وعلى رأسهم بن ناصر، بداية من الصيف المقبل.

وأبدى استعداده لفتح باب المفاوضات مع الفريق عقب نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال كورسي لموقع “لازيو نيوز” المقرب من نادي العاصمة الإيطالية: “لازيو يعتمد على التعاقد مع لاعبين شبان، وهو ما جعله يستهدف عدة لاعبين في فريقي”.

وأضاف: “لا يمكنني أن أذكرهم جميعا ولكن أذكر لكم إسماعيل بن ناصر، لاعبنا صاحب الرقم 10 والذي يلعب في المنتخب الجزائري”.

وتابع: “هو يريده وسنتحدث عنه بعد نهائيات كأس العالم في روسيا”.

على صعيد آخر، واصل بن ناصر ظهوره كبديل رفقة إيمبولي عندما شارك في المواجهة أمام نادي “فروسينوني”، أول أمس الجمعة.