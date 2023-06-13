لاعبو الخضر لـ”الفوتسال” يؤدون مناسك العمرة

أدى لاعبو المنتخب الوطني داخل القاعة، مناسك العمرة، عشية مباراة ربع نهائي البطولة العربية لـ”الفوتسال” المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء، أمام منتخب العراق، أحد أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة، الجارية وقائعها بالسعودية.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عبر موقعها الالكتروني، بأن العناصر الوطنية، أجرت قبل توجهها أمس، لأداء مناسك العمرة، حصة تدريبية في القاعة الرياضية بجدة بحضور جميع اللاعبين.

كما نقلت “الفاف” تصريحات لمدرب الخضر لـ”الفوتسال” بن عمروش، أكد من خلالها، صعوبة المهمة أمام العراق، الذي فاز على المنتخب الوطني السنة الماضية.

مبرزا في السياق ذاته، بأن منافس الخضر، يملك خبرة كبيرة، تحت قيادة تقني برازيلي، اعتاد على لعب البطولات الكبرى، على غرار كأسي آسيا والعالم.

وفي الأخير، أبرز الناخب الوطني، بن عمروش، بأن الجميع واع بالمسؤولية التي تنتظره سهرة اليوم بداية من الساعة 21:30، واصفا المباراة بالنهائية، والكل جاهز لتقديم أفضل ما لديه للوصول إلى أبعد محطة.