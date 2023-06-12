الخضر يواجهون العراق في ربع نهائي كأس العرب لـ”الفوتسال”

اصدم المنتخب الوطني لـ”الفوتسال” بنظيره العراقي، في ربع نهائي كأس العرب، الجارية وقائعها حاليا في مدينة جدة السعودية ما بين الـ 6 والـ 16 جوان الجاري.

وتأهل الخضر في وصافة المجموعة الأولى بـ 5 نقاط، بينما تأهل المنتخب العراقي، في صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف مع نظيره المصري، بعدما تساويا في عدد النقاط بـ 7 لكل منهما.

وستلعب مباراة ربع النهائي كأس العرب داخل القاعات، بين “محاربي الصحراء” و”أسود الرافدين. غدا الثلاثاء، بداية من الساعة 21:30 بتوقيت مكة.

بينما سيلاقي المنتخب الوطني. في حال تأهلهم إلى نصف النهائي، الذي سيلعب الأربعاء 14 جوان الجاري، الفائز من مواجهة مصر والكويت.

للإشارة فإن متصدر مجموعة الخضر، منتخب ليبيا سيلاقي لبنان، في ربع النهائي بينما يواجه المغرب منتخب السعودية.