لاعبو المنتخب المحلي يستذكرون زميلهم الراحل بلال بن حمودة رحمه الله

إستذكر لاعبي المنتخب المحلي، أمس الجمعة، زميلهم الراحل لاعب إتحاد العاصمة السابق والمنتخب المحلي بلال بن حمودة.

فبعد نهاية مواجهة إفتتاح الشان، التي فاز بها الخضر بهدف نظيف من توقيع المهاجم أيمن محيوص من علامة الجزاء في الدقيقة 56 كم عمر اللقاء.

أخذ لاعبي المنتخب الوطني صورة تذكارية مع قميص يحمل صورة اللاعب الراحل بلال بن حمودة، الذي وافته المنية الصائفة الماضية بعد تعرضه لحادث مرور أليم رفقة صديقه.