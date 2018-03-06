لاعبو “بارادو” يُسيطرون على تشكيلة “الخضر”

سيطر لاعبو نادي بارادو على القائمة التي اختارها المُدرب، سفيان بوجلة للتواجد مع المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 عاما.

وإختار التقني 7 عناصر كاملة من صفوف “الباك” من أصل الـ27 عنصرا تم إستدعاؤهم للتربص القادم لمُحاربي الصحراء بسيدي موسى.

وسيكون شُبان “الأفناك” مُتواجدين بمركز تحضيرات المُنتخبات الوطنية بداية من صبيحة الـ10 مارس الجاري الى غاية الـ14 من نفس الشهر.

وجاءت القائمة النهائية على الشكل التالي :

الهادي سحنون، بوقبل زكرياء، رحمون رياض، دادة عبد السلام، عادل بلقاسم بوزيد، معنصر عبد الجليل، ميزارا عبد الرحمن “نادي بارادو”.

طوبال ريان، بلخادم فضيل “وفاق سطيف” قادري سعيد “شبيبة القبائل” يعقوبي أمين “مولودية الجزائر” صابر عبد الرؤوف “هلال شلغوم العيد”.

بن علي نبيل عبد الرحمن “جمعية الشلف” يحيى عبد الكريم “سريع المحمدية” رحماني ساعد “أميزور” أوشارف شمس الدين.

بن سمينة وليد “سريع غليزان” شيخ يوسف، جنيدي محمد “إتحاد العاصمة” عبد العالي محمد أمين “مولودية وهران”.

معروك عامر، لموشي فيصل، بوغويت رفيق “شبيبة سكيكدة” غوغان زين الدين “أميزور” مجاجي محمد “جمعية الشلف”.