لاعب أندرلخت: “سليماني أظهر تواضعا كبيرا رغم سيرته الذاتية”

يواصل الدولي الجزائري، إسلام سليماني، حصد الثناء في الوسط الإعلامي البلجيكي، بفضل المستويات الكبيرة التي يقدمها رفقة ناديه أندرلخت الذي التحق به جانفي الفارط.

وأعد موقع “dhnet” البلجيكي اليوم الثلاثاء، تقريرا مطولا عن “السوبر سليم” ناقلا شهادات من زملاءه في الفريق ومدربه بريان بريمر، الذي أصبح لا يفوت أي فرصة من أجل تثمين تواجد لاعب بقيمة هداف الخضر في تشكيلته.

وأوضح الموقع البلجيكي، بأن سليماني، يحظى بشعبية كبيرة في غرفة تغيير الملابس بنادي أندرلخت، بالنظر لإتقانه اللغات الفرنسية والانجليزية والبرتغالية، ما يجعل قادرا على التواصل مع الجميع من دون استثناء.

ومن بين الشهادات التي أدلى بها لاعبو أندرلخت حول سليماني، تحدث اللاعب الشاب، كيليان سارديلا، عن خصال الدولي الجزائري، مؤكدا بأنه يفتخر باللعب إلى جانبه.

كما أكد صاحب الـ 21 ربيعا بأن سليماني لم يغتر عند قدومه إلى أندرلخت وأبدى تواضعا كبيرا، بالرغم من سيرته الذاتية الحافلة.

وأشار ذات المتحدث، بأنه: “يمكنك التحدث مع سليماني عن كل وأي شيء، وبدوره سيحاول دائما مساعدتك.

وختم كيليان سارديلا، تصريحاته عن سليماني قائلا: “شخصيا، لقد شرح لي أنني حينما أكون تحت الضغط في الملعب، يجب علي فقط أن أمرر الكرة له، وسيحتفظ بها…الأمر جد مطمئن.”