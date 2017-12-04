لاعب إتحاد البليدة رابطي يصنع الحدث لهذا السبب

صنع لاعب إتحاد البليدة رابطي الحدث، في اليومين الأخيرين بعدما لعب مباراة رسمية لفريقه بعد ثلاثة أيام من وفاة والدته.

حيث شارك جمال رابطي في مواجهة أولمبي المدية السبت، برسم الجولة 13 من الرابطة المحترفة الأولى وسجل هدف الفوز لفريقه.

ورفع مجموعة من انصار البليدة راية في ملعب براكني، ترحما على والدة اللاعب الذي أكد على احترافيته

بعدما وضع حزنه على أغلى انسانة على قلبه جانبا، والدته وشارك في مباراة رسمية مع فريقه

وكتب على الراية: “مثواها الجنة”، ولم يتمالك اللاعب نفسه وانفجر باكيا بعدما سجل هدف الفوز للبليدة في الوقت بدل الضائع.