لاعب سنغالي آخر يضيع رسميا مواجهة الخضر

ترسم غياب لاعب جديد من المنتخب السنغالي، منافس الخضر في اللقاء الودي المرتقب غدا الثلاثاء، بملعب “عبد الله واد” بالعاصمة السنغالية “داكار”.

وكشفت الاتحادية السنغالية لكرة القدم، بأن لاعبها بولايي ديا، مهاجم ساليرنيتانا الإيطالي، سيضيع ودية الخضر، بسبب إصابة على مستوى أوتار الركبة اليسرى.

مشيرة إلى أن ديا، لن يكون رفقة إسماعيلا سار (يعاني من إصابة في عضلة الفخذ اليمنى)، معنيا بمواجهة المنتخب الوطني غدا الثلاثاء، على اعتبار أن الثنائي يحتاج لراحة لا تقل عن أسبوعين.