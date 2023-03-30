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الرياضة

لاعب صاعد بالمان سيتي يكشف قوة تأثير محرز داخل غرف الملابس

بقلم فيصل زيان بوزيان
لاعب صاعد بالمان سيتي يكشف قوة تأثير محرز داخل غرف الملابس
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تحدث اللاعب الشاب بصفوف مانشستر سيتي، كول بالمر، أمس الأربعاء، عن علاقته بالدولي الجزائري رياض محرز.

وصرح كول بالمر لموقع الدايلي ميل الرياضي:”دائما ما أتلقى النصائح من كل اللاعبين بالفريق، ورياض محرز هو أكثر لاعب أستمع لنصائحه”.

وأضاف اللاعب الشاب بصفوف المان سيتي:”محرز أكبر مني بـ12 سنة، ويقدم لي كل النصائح، وأنا دائم التواجد بجانبه”.

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