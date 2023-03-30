لاعب صاعد بالمان سيتي يكشف قوة تأثير محرز داخل غرف الملابس

تحدث اللاعب الشاب بصفوف مانشستر سيتي، كول بالمر، أمس الأربعاء، عن علاقته بالدولي الجزائري رياض محرز.

وصرح كول بالمر لموقع الدايلي ميل الرياضي:”دائما ما أتلقى النصائح من كل اللاعبين بالفريق، ورياض محرز هو أكثر لاعب أستمع لنصائحه”.

وأضاف اللاعب الشاب بصفوف المان سيتي:”محرز أكبر مني بـ12 سنة، ويقدم لي كل النصائح، وأنا دائم التواجد بجانبه”.