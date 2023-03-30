لاعب صاعد بالمان سيتي يكشف قوة تأثير محرز داخل غرف الملابس
بقلم فيصل زيان بوزيان
تحدث اللاعب الشاب بصفوف مانشستر سيتي، كول بالمر، أمس الأربعاء، عن علاقته بالدولي الجزائري رياض محرز.
وصرح كول بالمر لموقع الدايلي ميل الرياضي:”دائما ما أتلقى النصائح من كل اللاعبين بالفريق، ورياض محرز هو أكثر لاعب أستمع لنصائحه”.
وأضاف اللاعب الشاب بصفوف المان سيتي:”محرز أكبر مني بـ12 سنة، ويقدم لي كل النصائح، وأنا دائم التواجد بجانبه”.
Man City starlet Cole Palmer admits ‘I don’t think I’ve played to the ability I could have’ after being handed more minutes by Pep Guardiola this term | @Jack_Gaughan https://t.co/gtHNHjoQl7
— MailOnline Sport (@MailSport) March 29, 2023
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